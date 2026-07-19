Англия — 2026 йилги жаҳон чемпионатининг бронза медали совриндори
ASTANА. Кazinform — Англия миллий футбол терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатининг бронза медали совриндори бўлди.
Ушбу ўйинда иккала жамоа ҳам асосан ёшларга таянди. Дидье Дешам Франция терма жамоасидаги бир қатор ўйинчиларга дам берди ва уларни захира таркибида қолдирди. Улар орасида Усман Дембеле, Уильям Салиба, Жюль Кунде, Люка Динь каби ўйинчилар бор. Бироқ, ҳозиргача жаҳон чемпионатида 8 та гол ва энг кўп гол урган Килиан Мбаппе асосий таркибда яшил майдонда пайдо бўлди.
Томас Тухель эса бу сафар Англия терма жамоасида дарвозабон Жордан Пикфорд ўрнига Дин Хендерсонни майдонга чиқарди. Бундан ташқари, у захира таркибида Жуде Беллингемм, Гаррй Кейн, Энтони Гордон каби етакчи ўйинчиларни қолдирди.
Ҳакам ҳуштак чалган пайтдан бошлаб инглиз футболчилари олдинга югуришди. Натижада, Деклан Райс 3-дақиқада ҳисобни очди, кейин Эзри Конса гол урди.
37 ва 46-дақиқаларда яна бир инглиз футболчиси Букайо Сака иккита гол муаллифига айланди.
Иккинчи бўлимда Франция терма жамоасидан бирданига тўртта ўйинчи алмаштирилди. Хусусан, улар орасида Люка Динь, Деотшанкюль Юпамекано, Усман Дембеле, Брэдли Баркола бор эди. Натижада, ўн дақиқа ичида улар иккита гол уришга муваффақ бўлишди. Ўйиннинг 48-дақиқасида Килиан Мбаппе жаҳон чемпионатидаги тўққизинчи голини урди, 54-дақиқада Бредли Баркола эса ўз имкониятини бой бермади.
Кейин Килиан Мбаппе яна 66-дақиқада ажралиб турди, 87-дақиқада эса Букайо Сака хет-трик муаллифига айланди.
Ўйиннинг 96-дақиқасида француз Усмон Дембеле гол урди ва Жуде Беллингем 97-дақиқада якуний ҳисобни ўрнатди.
Шундай қилиб, Англия терма жамоаси Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпионатининг бронза медали соҳиби бўлди.
Энди, 20 июлга кечаси (якшанбадан душанбага ўтиш арафасида) соат 00:00 да Испания ва Аргентина финалда ўзаро куч синашадилар.