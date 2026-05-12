Рим турнири: Рибакина дунёнинг собиқ 1-ракеткасини мағлуб этиб, чорак финалга йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг 2-ракеткаси Елена Рибакина Рим (Италия) WТА 1000 турнирининг чорак финалига йўл олди.
Тўртинчи босқичда қозоғистонлик теннисчи бир вақтлар жаҳон рейтингида етакчи бўлган ва ҳозирда 130-ўринда турган 34 ёшли чехиялик Каролина Плисковага қарши кортга чиқди.
Рақиблар бунгача тўрт марта тўқнаш келишган ва Рибакина уларнинг барчасида ғалаба қозонган.
Бу сафар Елена тажрибали спортчига биринчи сетда бошқа имконият қолдирмади - 6:0.
Рибакина иккинчи сетда 3:0 ҳисобида олдинда бўлган бўлса-да, Плискова кетма-кет иккита геймда ғалаба қозонди. Бироқ, Елена яна икки марта брейк қилишга муваффақ бўлди - 6:2.
Атиги 59 дақиқа давом этган ўйинда Е. Рйбакина 9 та брейк-пойнтдан 6 тасини, жумладан, 1 та эйсни фойдалангди. К. Плискова 2 та эйс, 1 та брейк (3 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Елена Рибакина ярим финал йўлланмаси учун дунёнинг 10-ракеткаси, украиналик Элина Свитолина билан рақобатлашади. У тўртинчи босқичда рейтингда 94-ўринни эгаллаган 20 ёшли чехиялик Никола Бартунковани 6:2, 6:3 ҳисобида мағлуб этди.
