Qozog‘istonning g‘arbi va shimolida issiq havo pasayadi, janubida esa harorat +46°C bo‘ladi
ASTANA. Kazinform – Qozog‘istonning aksariyat hududlarida sinoptik vaziyat o‘zgarmoqda.
Shimoli-g‘arbiy siklon va unga bog‘liq atmosfera frontlarining o‘tishi tufayli respublikaning g‘arbi, shimoli, markazi va sharqida ob-havo beqaror bo‘ladi. 16-17-iyul kunlari yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi kutilmoqda, ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Do‘l yog‘adi va shamol tezligi kuchayadi.
Yog‘ingarchilik tufayli mamlakat g‘arbida issiqlik asta-sekin pasayadi: kunduzi havo harorati +22…+35°C, shimolda qisqa muddatli pasayish kuzatiladi va +21…+36°C bo‘ladi. Respublikaning markazi va sharqida juda kuchli issiqlik saqlanib qoladi va havo harorati +41°C gacha ko‘tariladi.
Shu bilan birga, respublikaning janubi, janubi-sharqida va janubi-g‘arbiy qismining ayrim hududlarida Markaziy Osiyo mintaqalaridan issiq havo massalarining ta’siri saqlanib qoladi. Ushbu hududlarda yog‘ingarchiliksiz ob-havo kutilmoqda, faqat janubi-sharqdagi tog‘li hududlarda ozgina yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Kunduzi havo harorati +41…+46°C gacha yetadi, bu iqlim normasidan yuqori.
Eslatib o‘tamiz, 15-iyul kuni Qozog‘istonning uchta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.