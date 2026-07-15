Bugun Qozog‘istonning uchta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — 2026-yil 15-iyul kuni Almati, Ridder va O‘skemenda noqulay meteorologik sharoitlar (NMSH) kutilmoqda. Aholiga sayohatlarini rejalashtirishda ob-havo omillarini hisobga olish tavsiya etiladi, deb xabar beradi Kazinform agentligi "Qazgidromet" RDKga tayanib.
Noqulay meteorologik sharoitlar — bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillarning ( yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida havo sifati yomonlashishi va inson salomatligiga ta’sir qilishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 15-16-iyul kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘lishi haqida xabar bergan edik.