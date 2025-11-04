08:35, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5
Qozog‘istonning aksariyat qismida qor yog‘adi: 4 noyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma’lumoti
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK 4 noyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma’lumotini e’lon qildi.
— Qozog‘istonning aksariyat qismida yog‘ingarchilik (yomg‘ir, qor) bo‘ladi. Kechasi shimoliy hududlarda, kunduzi esa mamlakat markazida qor yog‘adi. Janubda esa tog‘li hududlarda qor va yomg‘ir yog‘adi. Respublikaning g‘arbida ob-havo yog‘ingarchiliksiz bo‘ladi. Sinoptiklarning xabar berishicha, respublika bo‘ylab kuchli shamol, tuman va yaxvonlik hodisalari kutilmoqda.
Jambil viloyatining g‘arbi, sharqi va markazida, Almati viloyatining g‘arbida, Qizilo‘rda viloyatining shimoli va markazida yong‘in xavfi yuqori.
Eslatib o‘tamiz, 3 noyabr kuni Qozog‘istonning aksariyat qismida yog‘ingarchilik bo‘lishi haqida xabar bergan edik.