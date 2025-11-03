Qozog‘istonning aksariyat hududlarida yog‘ingarchilik bo‘ladi
ASTANA. Kazinform – «Qazgidromet» RDK 3 noyabr kuni mamlakatda meteorologik hodisalar bo‘yicha prognoz qildi.
Sinoptiklarining ma’lumotlariga ko‘ra, Qozog‘istonning aksariyat hududlarida yog‘ingarchilik bo‘ladi. Faqat respublikaning g‘arbi va janubi-sharqida antisiklonning qisman ta’siri tufayli asosan yog‘ingarchiliksiz ob-havo kutilmoqda.
Mamlakat hududlarida shamol tezligi kuchayadi va tuman tushadi. Respublikaning shimoli-g‘arbi, shimoli, sharqi va markazida sovuq bo‘lishi mumkin.
Jambil viloyatining g‘arbi, sharqi va markazida, Almati viloyatining g‘arbida, Qizilo‘rda viloyatining shimoli va markazida yuqori yong‘in xavfi kutilmoqda.
Qizilo‘rda viloyatida, Turkiston viloyatining cho‘l hududlarida, Jambil viloyatining shimolida, Almati viloyatining shimolida favqulodda yong‘in xavfi mavjud.
