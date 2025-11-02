OZ
    Yomg‘ir, qor, yaxvonlik: Qozog‘istonda 2 noyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma’lumoti

    ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK 2 noyabr uchun ob-havo ma’lumotini taqdim etdi.

    об-ҳаво
    Фото: Оксана Матасова / Kazinform

    Sinoptiklarining ma’lumotlariga ko‘ra, Qozog‘istonning aksariyat hududlarida ob-havo atmosfera frontal qismlarining o‘tishiga ta’sir qiladi, bu esa yog‘ingarchilikka (yomg‘ir va qor) olib keladi. Kunduzi mamlakatning shimoli-g‘arbida kuchli yog‘ingarchilik (yomg‘ir va qor) kutilmoqda. Faqat respublikaning janubi-sharqida shamol tufayli yog‘ingarchiliksiz ob-havo bo‘lishi mumkin.

    Mamlakatning aksariyat hududlarida tuman tushadi va shamol tezligi kuchayadi. Qozog‘iston Respublikasining shimoli-g‘arbi, shimoli va sharqida qor yog‘ishi kutilmoqda.

    Sharqda, Jambil viloyati markazida, Almati g‘arbi va shimolida, Qizilo‘rda shahri markazida, Jetisu viloyati g‘arbi va shimolida yong‘in xavfi yuqori.

    Qizilo‘rda viloyatining janub va g‘arbida, Turkiston viloyatining cho‘l hududlari va g‘arbida, Jambil va Almati viloyatlarining shimolida favqulodda yong‘in xavfi saqlanib qolmoqda.

    Eslatib o‘tamiz, 1 noyabr kuni shimolda sovuq bo‘lib, ayrim hududlarda tuman tushishi haqida xabar bergan edik.

