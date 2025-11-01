Shimolda sovuq bo‘ladi va ayrim hududlarda tuman tushadi — Qazgidromet
ASTANA. Kazinform — «Kazgidromet» RDK 1 noyabr kuni uchun ob-havo ma’lumotini e’lon qildi.
Sinoptiklarining ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatning katta qismida ob-havo shimoli-g‘arbiy siklon va u bilan bog‘liq atmosfera frontal qismlari tomonidan shakllanadi.
Shimol va g‘arbda kuchli yomg‘ir yog‘adi. Kunduzi janubi-sharqning tog‘li hududlarida va janubning tog‘li hududlarida kuchli yog‘ingarchilik bo‘ladi.
Respublika bo‘ylab tuman tushadi va kuchli shamol hukmronlik qiladi. Shimoli-g‘arbda kechasi sovuq bo‘ladi.
Astana, Aqto‘be, Sharqiy Qozog‘iston, Aqmola, Abay va Jetisu viloyatlarida yomg‘ir yog‘adi. Kunduzi G‘arbiy Qozog‘iston, Atirau, Pavlodar va Qarag‘andi viloyatlarida yog‘ingarchilik bo‘ladi.
Almati, Sharqiy Qozog‘iston va Jetisu viloyatlarining tog‘li hududlarida qor aralash yomg‘ir yog‘adi.
Shimoliy Qozog‘iston va Mang‘istau viloyatlarida shamol tezligi sekundiga 15-20 metrga yetadi.
Qizilo‘rda va Aqto‘be viloyatlarida, kechasi G‘arbiy Qozog‘istonning ayrim hududlarida, Abay viloyatining janubida, ertalab Almati va Jetisu viloyatlarida tuman tushadi.
Eslatib o‘tamiz, Qozog‘istonning yettita hududida yong‘in xavfi haqida xabar bergan edik.