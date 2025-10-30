OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:35, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Qozog‘istonning yettita hududida yong‘in xavfi mavjud - FVV

    ASTANA. Kazinform – Qozog‘iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi mamlakatning yettita hududida yuqori va ekstremal yong‘in xavfi saqlanib qolishini ma’lum qildi.

    об-ҳаво
    Фото: ШҚВ ФВД

    Shu jumladan: Almati, Jetisu, Qizilo‘rda, Aqto‘be, Ulitau, Qostanay va Jambil viloyatlari.

    Shuningdek, vazirlik matbuot xizmatining xabar berishicha, Atirau, G‘arbiy Qozog‘iston, Jetisu va Sharqiy Qozog‘iston viloyatlarida kuchli yomg‘ir yog‘adi va tuman tushadi.

    Ayrim joylarda shamol tezligi 15–20 m/s ga yetishi mumkin.

    Eslatib o‘tamiz, 29 oktyabr kuni Qozog‘istonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi haqida xabar bergan edik.

    Теглар:
    Об-ҳаво Лотин алифбоси Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!