08:35, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Qozog‘istonning yettita hududida yong‘in xavfi mavjud - FVV
ASTANA. Kazinform – Qozog‘iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi mamlakatning yettita hududida yuqori va ekstremal yong‘in xavfi saqlanib qolishini ma’lum qildi.
Shu jumladan: Almati, Jetisu, Qizilo‘rda, Aqto‘be, Ulitau, Qostanay va Jambil viloyatlari.
Shuningdek, vazirlik matbuot xizmatining xabar berishicha, Atirau, G‘arbiy Qozog‘iston, Jetisu va Sharqiy Qozog‘iston viloyatlarida kuchli yomg‘ir yog‘adi va tuman tushadi.
Ayrim joylarda shamol tezligi 15–20 m/s ga yetishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 29 oktyabr kuni Qozog‘istonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi haqida xabar bergan edik.