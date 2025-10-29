OZ
Тренд:
    08:35, 29 Октябрь 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғади

    ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 29 октябрь учун об-ҳаво маълумотини эълон қилди

    об-ҳаво
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Қозоғистоннинг шимоли, шарқи ва марказида антициклон тизмаси ёғингарчиликсиз об-ҳавони сақлаб қолади.

    Мамлакатнинг қолган қисмида шимоли-ғарбий циклон ва унга боғлиқ атмосфера фронтал қисмлари таъсирида ёмғир ёғади.

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, ғарбда кучли ёмғир ёғади, кечаси жануби-шарқнинг тоғли ҳудудларида ёмғир ва қор ёғади.

    Республика бўйлаб туман тушиши мумкин, жануби-ғарб, жануб ва жануби-шарқда шамол тезлиги кучайиши мумкин.

    Астанада тарқоқ булутлар бўлади ва об-ҳаво ёғингарчиликсиз бўлади. Ҳаво ҳарорати кечаси -2°С дан -4°С гача, кундузи +11°С дан +13°С гача кўтарилади.

    Алматида бироз ёмғир ёғади. Кечаси +7°С +9°С, кундузи +15°С дан +17°Сгача бўлади.

    Чимкентда ёмғир ёғади ва момақалдироқ бўлади. Ҳаво ҳарорати кечаси +9°С дан +11°С гача, кундузи +19°С дан +21°С гача бўлади.

    Таразда ёмғир ёғади ва момақалдироқ бўлади. Ҳаво ҳарорати +15+17°С бўлади.

    Қизилўрдада булутли, кундузи +17+19°С бўлади.

    Эслатиб ўтамиз, 28 октябрь куни Қозоғистонда момақалдироқ бўлиб, шамол тезлиги кучайиши ҳақида хабар берган эдик.

    Об-ҳаво Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
