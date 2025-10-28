08:35, 28 Октябрь 2025 | GMT +5
Момақалдироқ бўлади ва шамол тезлиги кучаяди — Қазгидромет
ASTANА. Кazinform — Синоптиклар 28 октябрь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилишди.
Шимоли-ғарбий циклон ва унга боғлиқ атмосфера жабҳаларининг ривожланиши билан мамлакатнинг ғарби, шарқи, жануби ва жануби-шарқий тоғли ҳудудларида ёғингарчилик бўлади.
Антиклон таъсири туфайли мамлакатнинг шимоли, шимоли-ғарби ва марказида об-ҳаво ёғингарчиликсиз қолади.
Кечаси ва эрталаб мамлакатни туман қоплайди. Жануб ва жануби-шарқда момақалдироқ бўлади. Мамлакатнинг ғарби, жануби ва шарқида шамол тезлиги кучаяди. Шунингдек, ҳаво ғарб ва жануби-шарқда бироз салқинлашади ва ҳарорат +9…+17°С атрофида бўлади.
