    08:35, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Момақалдироқ бўлади ва шамол тезлиги кучаяди — Қазгидромет

    ASTANА. Кazinform — Синоптиклар 28 октябрь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилишди.

    об-ҳаво
    Фото: Pixabay.com

    Шимоли-ғарбий циклон ва унга боғлиқ атмосфера жабҳаларининг ривожланиши билан мамлакатнинг ғарби, шарқи, жануби ва жануби-шарқий тоғли ҳудудларида ёғингарчилик бўлади.

    Антиклон таъсири туфайли мамлакатнинг шимоли, шимоли-ғарби ва марказида об-ҳаво ёғингарчиликсиз қолади.

    Кечаси ва эрталаб мамлакатни туман қоплайди. Жануб ва жануби-шарқда момақалдироқ бўлади. Мамлакатнинг ғарби, жануби ва шарқида шамол тезлиги кучаяди. Шунингдек, ҳаво ғарб ва жануби-шарқда бироз салқинлашади ва ҳарорат +9…+17°С атрофида бўлади.

    Эслатиб ўтамиз, 27 октябрь куни Қозоғистоннинг 4 та шаҳрида ҳаво сифати ёмонлашиши ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
