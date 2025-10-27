Бугун Қозоғистоннинг 4 та шаҳрида ҳаво сифати ёмонлашади
ASTANА. Кazinform – Синоптиклар мамлакатдаги ҳаво сифати бўйича ўз прогнозларини эълон қилишди, деб хабар беради Kazinform агентлиги «Қазгидромет» РДКга таяниб.
“2025 йил 27 октябрда Қостанай, Кўкшетау, Ақтўбе ва Астана шаҳарларида ноқулай метеорологик шароитлар кутилмоқда”, дейилади «Қазгидромет» РДК хабарида.
Ноқулай метеорологик ҳодисалар атмосфера ҳавосининг сирт қатламида зарарли (ифлослантирувчи) моддаларнинг концентрациясига ҳисса қўшадиган қисқа муддатли метеорологик омиллар (булутли об-ҳаво, енгил шамол, туман, инверсия) тўпламидир.
Ноқулай метеорологик ҳодисалар пайтида аҳоли пунктларида атмосфера ҳавосининг сифати ёмонлашиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, 26 октябрь куни қатор ҳудудларда туман тушиб, ёнғин хавфи ортиши ҳақида хабар берган эдик.