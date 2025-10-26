26 октябрь куни қатор ҳудудларда туман тушади, ёнғин хавфи ортади – Қазгидромет
ASTANА. Кazinform - “Қазгидромет” 26 октябрь куни бир қатор ҳудудларда об-ҳаво бўйича огоҳлантириш эълон қилди.
Синоптикларнинг хабар беришича, республиканинг аксарият ҳудудларида ҳаво ўзгариб туради, кучли шамол эсиб, туман тушиши, ёнғин хавфи кучайиши мумкин.
Кечаси ва эрталаб Манғистау вилоятида туман тушади. Ҳудудда юқори ёнғин хавфи сақланиб қолмоқда.
Ақмола вилоятининг ғарби, шимоли ва шарқида туман тушади. Ҳудуднинг жануби-ғарбий қисмида ёнғин хавфи юқори.
Жамбил вилоятида кундузи момақалдироқ бўлиб, шамолнинг тезлиги 20 м/с гача етиши мумкин. Кечаси ва эрталаб тоғли ҳудудларда туман тушади. Ҳудуднинг ғарби ва шимолида ёнғин хавфи жуда юқори. Тараз шаҳрида ҳам ёнғин хавфи ортади.
Абай вилоятининг жануби ва марказида шамол шимолга ўзгариб, тезлиги 20 м/с гача кучайиши мумкин. Ҳудуднинг жанубида ёнғин хавфи юқори. Ақтўбе вилоятида ҳам ёнғин хавфи жуда юқори.
Жетису вилоятида, Алакўл яқинида шамолнинг тезлиги 20 м/с га етади. Шарқий Қозоғистон вилоятида ҳам шамол кучаяди. Ёнғин хавфи Атирау вилоятининг жануби ва шарқида жуда юқори, шимоли-шарқ ва жануби-шарқида эса ўртача даражада. Вилоят марказида ҳам худди шундай ҳолат кутилмоқда.
Туркистон вилояти ва Чимкент шаҳрида ёнғин хавфи жуда юқори. Кечаси Улитау вилоятининг шимоли ва шарқида совуқ бўлади. Ёнғин хавфи ҳудуднинг аксарият ҳудудларида юқори, жанубда эса жуда юқори.
Ғарбий Қозоғистон, Қостанай, Павлодар, Шимолий Қозоғистон ва Қарағанди вилоятларининг кўплаб ҳудудларида кечаси ва эрталаб туман тушади. Ушбу ҳудудларнинг айрим ҳудудларида ёнғин хавфи юқори.
Эслатиб ўтамиз, 25 октябрь куни Қозоғистоннинг тоғли ҳудудларида ёмғир ёғиши ҳақида хабар берган эдик.