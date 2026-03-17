OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:35, 17 Март 2026 | GMT +5

    Qozog‘istonda ob-havo +20°C gacha isiydi

    ASTANA. Kazinform — Yaqin kunlarda Qozog‘iston Respublikasining aksariyat qismida kunduzgi havo harorati ko‘tarilishda davom etadi.

    об-ҳаво
    Фото: Қазгидромет

    Biroq, mamlakat janubining shimoliy va tog‘li hududlarida ob-havo beqaror bo‘ladi.

    Atmosfera frontlarining o‘tishi tufayli yog‘ingarchilik (yomg‘ir, qor), yaxvonlik hosil bo‘ladi va shamol kuchayadi. Respublika bo‘ylab tuman tushishi mumkin.

    Kunduzgi havo harorati g‘arbiy hududlarda +10…+15°C, janubda +15…+20°C gacha ko‘tariladi. Shimoliy va sharqiy hududlarda esa +3…+8°C atrofida bo‘ladi.

    Eslatib o‘tamiz, 16-mart kuni Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘lishi haqida xabar bergan edik.

    Теглар:
    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!