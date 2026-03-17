08:35, 17 Март 2026 | GMT +5
Qozog‘istonda ob-havo +20°C gacha isiydi
ASTANA. Kazinform — Yaqin kunlarda Qozog‘iston Respublikasining aksariyat qismida kunduzgi havo harorati ko‘tarilishda davom etadi.
Biroq, mamlakat janubining shimoliy va tog‘li hududlarida ob-havo beqaror bo‘ladi.
Atmosfera frontlarining o‘tishi tufayli yog‘ingarchilik (yomg‘ir, qor), yaxvonlik hosil bo‘ladi va shamol kuchayadi. Respublika bo‘ylab tuman tushishi mumkin.
Kunduzgi havo harorati g‘arbiy hududlarda +10…+15°C, janubda +15…+20°C gacha ko‘tariladi. Shimoliy va sharqiy hududlarda esa +3…+8°C atrofida bo‘ladi.
