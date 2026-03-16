08:35, 16 Март 2026 | GMT +5
Tuman va shamol: 16-mart kuni Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi
ASTANA. Kazinform – “Qazgidromet” RDK Qozog‘istonda 16-mart kuni uchun sinoptik vaziyat va xavfli ob-havo hodisalari bo‘yicha o‘z prognozini taqdim etdi.
Sinoptiklarining ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatning shimoliy va sharqiy hududlaridan o‘tuvchi siklon kechasi qor yog‘ishiga olib keladi, kunduzi esa g‘arbiy hududlarda yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin.
Qozog‘istonning qolgan qismida antisiklon ta’siri hukmronlik qiladi va ob-havo yog‘ingarchiliksiz davom etadi. Respublika bo‘ylab tuman tushadi, shamol kuchayadi va shimoliy va sharqiy hududlarda izg‘irin, g‘arbda esa chang bo‘roni bo‘ladi.
Eslatib o‘tamiz, 15-mart kuni Qozog‘istonning to‘qqizta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.