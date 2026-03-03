OZ
    Qazgidromet aprel oyi uchun ob-havo prognozini e'lon qildi

    ASTANA. Kazinform – “Qazgidromet” RDK matbuot xizmati Qozog‘iston hududida 2026-yil aprel oyi uchun uzoq muddatli sinoptik prognozni e'lon qildi.

    об-ҳаво
    Фото: freepik

    Ma'lumotlarga ko‘ra, aprel oyi issiq va yomg‘irli bo‘lishi kutilmoqda.

    Havo harorati respublika bo‘ylab ko‘pincha me'yordan yuqori bo‘ladi. Janubi-sharqiy hududlarda, xususan, Sharqiy Qozog‘iston viloyatining ko‘p qismida, Abay viloyatining janubi-sharqida, shuningdek, janubiy va janubi-sharqiy tog‘li va tog‘ oldi hududlarida harorat taxminan me'yorga teng bo‘lib qoladi.

    Yog‘ingarchilik miqdori respublika hududining aksariyat qismida me'yordan oshmaydi. G‘arbiy hududlarda - Atirau, Mang‘istau, G‘arbiy Qozog‘iston viloyatlarida va Aqto‘be viloyatining g‘arbiy qismida, shuningdek, janubiy va janubi-sharqiy tog‘li va tog‘ oldi hududlarida (Almati viloyatining janubi-sharqiy yarmi, Jetisu viloyati, Sharqiy Qozog‘iston viloyati, Turkiston va Jambil viloyatlarining janubi, shuningdek, Abay viloyatining janubi-sharqiy qismida) yog‘ingarchilik me'yordan yuqori bo‘ladi.

    Batafsilroq sinoptik prognoz 2026-yil 15-martda e'lon qilinadi.

    Eslatib o‘tamiz, mart oyida Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘lishi haqida yozgan edik.

