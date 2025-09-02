Президент Жамбил вилоятида янги завод очилишида онлайн иштирок этди
ASTANА. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгаши Бош вазирининг биринчи ўринбосари Дин Сюэсян билан биргаликда Хитойга расмий ташрифи доирасида видеоконференцалоқа орқали Жамбил вилоятида шамол генераторлари учун эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқарувчи заводнинг биринчи мажмуасини тантанали равишда ишга туширди.
Лойиҳа “Самруқ-Қазна” миллий фаровонлик жамғармаси ва SANY Renewable Energy компанияси ўртасидаги муваффақиятли ҳамкорлик натижасидир. Бу дунёдаги энг йирик шамол энергетикаси ускуналари ишлаб чиқарувчиси томонидан Қозоғистонда очилган биринчи корхонадир.
Ишлаб чиқариш базаси Шу шаҳридаги “Ипак йўли” махсус иқтисодий зонасида жойлашган. Корхона шамол электр станциялари учун зарур бўлган гондоллар, гупчаклар ва миноралар каби бутловчи қисмларни ишлаб чиқаради. Лойиҳанинг амалга оширилиши мамлакатда янги электр станциялари қурилишини таъминлайди ва “яшил” энергетикани ривожлантиришга катта ҳисса қўшади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон-Хитой ишбилармонлар кенгашида 70 дан ортиқ тижорат ҳужжатлари имзоланди.