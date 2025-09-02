Қозоғистон-Хитой Ишбилармонлар кенгаши: 70 дан ортиқ тижорат ҳужжатлари имзоланди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон-Хитой Ишбилармонлар кенгаши якунлари бўйича умумий қиймати 15 миллиард доллардан ортиқ 70 дан зиёд тижорат ҳужжатлари имзоланди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Шуни таъкидлаш жоизки, ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгаши Бош вазирининг биринчи ўринбосари, ХКП Марказий қўмитаси Сиёсий бюроси Доимий қўмитаси аъзоси Дин Сюэсян иштирокида Қозоқ-хитой ишбилармонлар кенгашининг 8-йиғилиши бўлиб ўтди.
Президент Қозоқ-хитой ишбилармонлар кенгаши йиғилишида сўзга чиқиб, мамлакатимиз инвестиция салоҳиятини тақдим этди.
Қозоғистон орқали ўтадиган Хитой-Европа транзит йўлагининг юк ўтказиш қуввати 5 бараварга ортади.
Хитой Қозоғистон иқтисодиётига 27 миллиард доллар инвестиция киритди.