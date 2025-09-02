08:12, 02 Сентябрь 2025 | GMT +5
Пекинда Қозоғистон-Хитой ишбилармонлар кенгашининг 8-йиғилиши бошланди
Пекинда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгаши Бош вазирининг биринчи ўринбосари, КХП Марказий қўмитаси Сиёсий бюроси Доимий қўмитаси аъзоси Дин Сюэсян иштирокида Қозоғистон-Хитой ишбилармонлар кенгашининг 8-йиғилиши бошланди.
Тадбирда Қозоғистон ва Хитойдан 500 дан ортиқ давлат идоралари ва бизнес тузилмалари вакиллари, жумладан, Хитойнинг 70 дан ортиқ йирик корпорациялари раҳбарлари иштирок этмоқда.