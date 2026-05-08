Президент тўғрисидаги Конституциявий қонун лойиҳаси давлат ҳокимиятининг янги конституциявий архитектурасини изчил амалга оширади
ASTANА. Кazinform – Бугун Парламент палаталарининг қўшма мажлисида Адлия вазири Ерлан Сарсембаев “Қозоғистон Республикаси Президенти тўғрисида”ги Конституциявий қонун лойиҳасини тақдим этди.
— “Қозоғистон Республикаси Президенти тўғрисида”ги Конституциявий қонун лойиҳаси 2026 йил 15 мартда қабул қилинган Қозоғистон Республикаси Конституциясини амалга ошириш мақсадида ишлаб чиқилган. Қозоғистон Республикаси фуқароларининг бевосита иродасини ифода этиш асосида қабул қилинган янги Конституция шахс, жамият ва давлат ўртасидаги ўзаро таъсирнинг сифат жиҳатидан янги моделини яратади. Бу йўналишда асосий рол олий давлат ҳокимияти институти – президент институтига юклатилган. Қозоғистон Республикаси Президенти халқ ва давлат ҳокимияти бирлигининг, Конституция дахлсизлигининг, инсон ва фуқаро ҳуқуқлари ва эркинликларининг рамзи ва кафолатидир, — деди вазир.
Унинг сўзларига кўра, Конституциянинг "Президент" институтига бағишланган учинчи қисми "Кучли Президент - нуфузли Парламент – ҳисоб берадиган Ҳукумат" сиёсий формуласини изчил ва тизимли равишда ривожлантиради.
— Конституцияда Давлат раҳбарининг давлат ҳокимиятининг барча тармоқларининг уйғун ва тўсиқсиз ишлашини, шунингдек, давлат органларининг Қозоғистон Республикасининг бутун халқи олдида ҳисобдорлигини таъминлайдиган юқори лавозимли мансабдор шахс сифатидаги роли мустаҳкамланган. Шу билан бирга, "Қозоғистон Республикаси Президенти тўғрисида"ги Конституциявий қонун лойиҳаси давлат ҳокимиятининг янги конституциявий архитектурасини изчил амалга оширади, — деди у.