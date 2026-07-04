Президент Трампни АҚШ мустақиллигининг 250 йиллиги билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари АҚШ Президентига табрик мактуби йўллади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Дональд Трампни Америка Қўшма Штатлари мустақиллигининг 250 йиллиги билан табриклади.
Президент ушбу муҳим куннинг алоҳида тарихий аҳамиятига эътибор қаратди, бу Америка халқининг эркинлик, тенглик ва адолат тамойилларига содиқлигини намойиш этади. Давлат раҳбари шунингдек, Президент Трампнинг Қозоғистон-Америка муносабатларининг динамик ривожланишига қўшган ҳиссасини таъкидлади ва кенгайтирилган стратегик шерикликни янада мустаҳкамлашга тайёрлигини тасдиқлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Дональд Трампга масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва дўст АҚШ халқига фаровонлик тилади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Беларусь Президентини Мустақиллик куни билан табриклаган эди.