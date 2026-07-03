KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Беларусь Президентини Мустақиллик куни билан табриклади

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Беларусь Президентига табрик телеграммасини юборди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев ва Лукашенко
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев Александр Лукашенкони Беларусь Республикаси Мустақиллик куни билан табриклади.

    — Беларусь халқининг бирлигини, миллий руҳининг кучини ва мамлакатнинг ижодкорлик ва цивилизация йўлидаги дадил қадамини намоён этадиган ушбу муҳим кун алоҳида рамзий маънога эга. Қозоғистонликлар қардош Беларусь халқига алоҳида меҳр-муҳаббат кўрсатадилар ва уларнинг она маданияти ва бой анъаналарини ҳурмат қиладилар, — дейилади телеграммада.

    Давлат раҳбари Қозоғистон ва Беларусь ўртасида дўстлик ва стратегик шериклик руҳида самарали ва ўзаро манфаатли ҳамкорлик йўлга қўйилганини таъкидлади.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Александр Лукашенкога масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва Беларусь халқига фаровонлик тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Руанда Президентига табрик телеграммасини йўллади.

    Мустақиллик байрами Беларусь Табрик Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф