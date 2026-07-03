Давлат раҳбари Беларусь Президентини Мустақиллик куни билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Беларусь Президентига табрик телеграммасини юборди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаев Александр Лукашенкони Беларусь Республикаси Мустақиллик куни билан табриклади.
— Беларусь халқининг бирлигини, миллий руҳининг кучини ва мамлакатнинг ижодкорлик ва цивилизация йўлидаги дадил қадамини намоён этадиган ушбу муҳим кун алоҳида рамзий маънога эга. Қозоғистонликлар қардош Беларусь халқига алоҳида меҳр-муҳаббат кўрсатадилар ва уларнинг она маданияти ва бой анъаналарини ҳурмат қиладилар, — дейилади телеграммада.
Давлат раҳбари Қозоғистон ва Беларусь ўртасида дўстлик ва стратегик шериклик руҳида самарали ва ўзаро манфаатли ҳамкорлик йўлга қўйилганини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Александр Лукашенкога масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва Беларусь халқига фаровонлик тилади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Руанда Президентига табрик телеграммасини йўллади.