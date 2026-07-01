Давлат раҳбари Руанда Президентига табрик телеграммасини йўллади
ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Поль Кагаме ва унинг ватандошларини Руанда Республикасининг миллий байрами - Мустақиллик куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар беради.
Президент ўз телеграммасида Руанда Республикаси Қозоғистоннинг Африкадаги ишончли ҳамкори эканлигини таъкидлади.
Шунингдек, у икки томонлама ҳамкорлик икки халқ манфаатлари йўлида ривожланишда давом этишига ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Поль Кагамега масъулиятли лавозимида муваффақиятлар ва дўстона Руанда халқига энг яхши тилакларни тилади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Конго Президентини Мустақиллик куни билан табриклагани ҳақида хабар бергандик.