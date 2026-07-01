KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Руанда Президентига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Поль Кагаме ва унинг ватандошларини Руанда Республикасининг миллий байрами - Мустақиллик куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар беради.

    Президент Казахстана и Президент Руанды
    Фото: Акорда

    Президент ўз телеграммасида Руанда Республикаси Қозоғистоннинг Африкадаги ишончли ҳамкори эканлигини таъкидлади.

    Шунингдек, у икки томонлама ҳамкорлик икки халқ манфаатлари йўлида ривожланишда давом этишига ишонч билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Поль Кагамега масъулиятли лавозимида муваффақиятлар ва дўстона Руанда халқига энг яхши тилакларни тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Конго Президентини Мустақиллик куни билан табриклагани ҳақида хабар бергандик.

    Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Руанда Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф