Президент Франция халқини Бастилияни олиш куни билан табриклади
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Франция Президентига табрик телеграммасини йўллади, деб хабар беради Ақорда
Қасим-Жомарт Тоқаев Эммануэль Макронни миллий байрам - Бастилияни олиш куни билан табриклади.
Президентнинг сўзларига кўра, ушбу муҳим кун Франция халқининг бирлигини ва уларнинг эркинлик ва тенглик тамойилларига содиқлигини намойиш этади.
Давлат раҳбари Қозоғистон Франция билан стратегик шерикликни янада мустаҳкамлашга катта аҳамият беришини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликнинг ривожланиш суръатидан мамнунлигини билдириб, Эммануэль Макрон Қозоғистон-Франция алоқаларини кенгайтиришга катта ҳисса қўшганини таъкидлади.
Президент Франция раҳбарига масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва дўст мамлакат халқига фаровонлик тилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Президенти Қатар амири Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний билан учрашди ва таъзия билдирди.