Қозоғистон Президенти Қатар амири Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний билан учрашди ва таъзия билдирди
ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Қатар амири Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний ва унинг оиласига амир-ота Шайх Ҳамад бин Халифа Ол Сонийнинг вафоти муносабати билан таъзия билдириш учун Доҳага ташриф буюрди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президент кучли ва фаровон Қатарни яратишга Шайх Ҳамаднинг қўшган улкан ҳиссасини таъкидлади.
“У ажойиб давлат арбоби ва қозоқ халқининг дўсти эди”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Шайх Ҳамад бин Халифа Ол Соний Қозоғистон-Қатар муносабатларининг ўрнатилиши ва муваффақиятли ривожланишига катта ҳисса қўшган.
У Қозоғистонга икки марта расмий ташриф билан келган. Амирнинг 1999 йил апрель ойидаги биринчи ташрифи чоғида уни Қасим-Жомарт Тоқаев ташқи ишлар вазири сифатида кутиб олган.
Давлат раҳбари Шайх Ҳамаднинг кўмаги билан Астанада биринчи муҳташам Ал-Фаробий масжиди қурилганини, шунингдек, Қозоғистон мустақиллигининг дастлабки йилларида бир қатор ижтимоий ва инфратузилма лойиҳалари амалга оширилганини миннатдорчилик билан эслади.
Қатар амири Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний Қасим-Жомарт Тоқаевга алоҳида қўллаб-қувватлагани учун миннатдорчилик билдириб, бу Қатар ва Қозоғистон халқлари ўртасидаги қардошлик алоқаларининг ўзига хос хусусиятини намойиш этишини таъкидлади.
Қатар томони ташаббуси билан давлат раҳбарлари ҳозирги халқаро вазият, жумладан, Яқин Шарқдаги вазият бўйича фикр алмашдилар.
Президент Қатар амирини ўзи учун қулай вақтда Қозоғистонга ташриф буюришга таклиф қилишини тасдиқлади. Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний таклифни мамнуният билан қабул қилди.
Эслатиб ўтамиз, Қатарнинг собиқ амири, расман "Ота амир" унвонини олган шайх Ҳамад бин Халифа Ол Соний 74 ёшида вафот этгани маълум бўлди.
Собиқ амирнинг вафоти муносабати билан мамлакатда тўрт кунлик мотам эълон қилинди.