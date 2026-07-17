Президент Бутунжаҳон сунъий интеллект бўйича конференциясининг очилиш маросимида иштирок этди
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Бутунжаҳон сунъий интеллект бўйича конференциясининг очилиш маросимида иштирок этди. Бу ҳақда Ақорда хабар беради.
Таъкидлаш жоизки, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Хитой Раиси Си Цзиньпиннинг таклифига биноан Шанхайга ташриф буюрди.
Қасим-Жомарт Тоқаев етакчи Хитой компаниялари раҳбарлари билан учрашди.
Қасим-Жомарт Тоқаев глобал фан ва инновация марказларидан бири бўлган Шанхайда бўлиб ўтадиган Бутунжаҳон сунъий интеллект бўйича конференцияси арафасида бўлиб ўтган учрашувнинг рамзий аҳамиятини таъкидлади.
Президент: Қозоғистон ҳар доим хитойлик инвесторлар учун қулай бизнес муҳитини яратишга тайёр эканлигини айтди.
Тоқаевнинг Хитойга ташрифи давомида 70 дан ортиқ тижорат шартномалари имзоланди.