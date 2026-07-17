KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Президент Бутунжаҳон сунъий интеллект бўйича конференциясининг очилиш маросимида иштирок этди

    ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Бутунжаҳон сунъий интеллект бўйича конференциясининг очилиш маросимида иштирок этди. Бу ҳақда Ақорда хабар беради.

    у
    Фото: Ақорда

    Таъкидлаш жоизки, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Хитой Раиси Си Цзиньпиннинг таклифига биноан Шанхайга ташриф буюрди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев етакчи Хитой компаниялари раҳбарлари билан учрашди.

    у
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев глобал фан ва инновация марказларидан бири бўлган Шанхайда бўлиб ўтадиган Бутунжаҳон сунъий интеллект бўйича конференцияси арафасида бўлиб ўтган учрашувнинг рамзий аҳамиятини таъкидлади.

    Президент: Қозоғистон ҳар доим хитойлик инвесторлар учун қулай бизнес муҳитини яратишга тайёр эканлигини айтди.

    ы
    Фото: Ақорда

    Тоқаевнинг Хитойга ташрифи давомида 70 дан ортиқ тижорат шартномалари имзоланди.

    ы
    Фото: Ақорда

     

    Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Сунъий интеллект Ақорда Хитой
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф