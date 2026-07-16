Тоқаевнинг Хитойга ташрифи давомида 70 дан ортиқ тижорат келишуви имзоланди
ASTANA. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Хитойга амалий ташрифи доирасида Хитойнинг йирик юқори технологияли компаниялари раҳбарлари иштирок этган давра суҳбати чоғида имзоланган тижорат ҳужжатларини алмашиш маросими бўлиб ўтди.
- Қозоғистон Республикаси Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги ҳамда Huawei Technologies Co., Ltd. ўртасида стратегик шериклик тўғрисидаги келишув;
- «Самруқ-Қазна» АЖ ва Huawei Technologies ўртасида технологик ечимлар ҳамда ускуналарни харид қилиш тўғрисидаги келишув;
- «Самруқ-Қазна» АЖ, Freedom Holding, Астана шаҳар ҳокимлиги ва Geely Auto Group ўртасида Қозоғистонда электр транспорти инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда автомобиль соҳасида сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича англашув меморандуми;
- «Қазақстанның Даму Банкі» АЖ ва China Central Depository & Clearing Co., Ltd. ўртасида эркин савдо ҳудудининг офшор облигациялари эмитентларига хизмат кўрсатиш тўғрисидаги келишув;
- «Qarmet» АЖ, «Қазақстанның Даму Банкі» АЖ ва Acre Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation ўртасида №8 ва №9 кокс батареялари мажмуаси ҳамда кокс газини тозалаш тизимини қуриш» инвестиция лойиҳасини амалга ошириш бўйича узоқ муддатли стратегик ҳамкорлик тўғрисидаги келишув;
- «Аллюр компаниялар гуруҳи» АЖ ва Li Auto Inc. ўртасида Li Auto автомобилларини ишлаб чиқариш лойиҳаси бўйича саноат ҳамкорлиги тўғрисидаги келишув;
- Қозоғистон Республикаси Транспорт вазирлиги, Манғистау вилояти ҳокимлиги ва Kazakhstan Guoyou Investment ўртасида Қуриқ портининг биринчи босқичида кўп функцияли терминал қуриш лойиҳаси бўйича инвестиция келишуви;
- Қозоғистон Республикаси Саноат ва қурилиш вазирлиги ҳамда NUCTECH Company Limited ўртасида мамлакат ҳудудидаги ўтказиш пунктларини текширув ускуналари билан жиҳозлаш ва саноат локализацияси ишлаб чиқаришини ривожлантириш бўйича қўшма лойиҳаларни амалга оширишга доир ҳамкорлик келишуви;
- Astana Group ва Chery Holding Group ўртасида Astana Motors Manufacturing Kazakhstan заводида OMODA ва JAECOO автомобилларини ишлаб чиқариш бўйича техник-лицензион келишув;
- Qazbot Technologies ва Agibot PTE ўртасида стратегик ҳамкорлик тўғрисидаги келишув;
- «Қазақтелеком» АЖ ва HV & Submarine Hengtong Group ўртасида «Дата-марказлар водийси»ни ривожлантириш доирасидаги ҳамкорликнинг асосий тамойиллари тўғрисидаги келишув;
- Harvest Group ва Minmetals Logistics Group Co., Ltd. ўртасида «Қозоғистон–Хитой халқаро логистика йўлаги («Қорғас– Шарқий дарвоза» икки парки)» лойиҳаси бўйича эксклюзив ҳамкорлик келишуви;
- «Транстелеком» АЖ ва GuoDong Group ўртасида антенна-мачта иншоотларини қуриш бўйича шартнома;
- Qazaq AI Research University ва Shanghai Innovation Institute ўртасида ҳамкорлик меморандуми;
- Алмати шаҳар ҳокимлиги, NERO Group ва UBTECH Robotics ўртасида Алмати шаҳрида сунъий интеллект ва робототехника соҳасини ривожлантириш бўйича ҳамкорлик келишуви;
- Ал-Фаробий номидаги Қозоқ миллий университети ва Сучжоу университети ўртасида қўшма институт ташкил этиш тўғрисидаги келишув;
- Ал-Фаробий номидаги Қозоқ миллий университети ва Jiangsu Huibo Robot Technology ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги келишув.
Давлат раҳбарининг Шанхайга амалий ташрифи доирасида умумий қиймати 15 миллиард АҚШ долларидан ортиқ бўлган 70 дан зиёд тижорат келишувлари имзоланди.
Ушбу ҳужжатлар сунъий интеллект, рақамлаштириш, транспорт инфратузилмаси, молия, агросаноат мажмуаси, машинасозлик ҳамда бошқа юқори технологияли соҳаларни қамраб олади.