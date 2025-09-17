OZ
    17:45, 17 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент БАА вакили Умар Ҳабтур ал-Дарей билан учрашди

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари БАА Ислом ва вақфлар бош бошқармаси раиси Умар Ҳабтур ал-Дарейни қабул қилди.

    қабул
    Фото: Ақорда

    Президент Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VIII съездидаги иштироки учун меҳмонга миннатдорчилик билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Умар Ҳабтур ал-Дарей дунёдаги руҳий вазият юзасидан фикр алмашиб, конфессиялараро мулоқотни ривожлантириш муҳимлигини қайд этди. Шунингдек, турли конфессиялар ўртасида ўзаро англашув ва ҳамжиҳатликни мустаҳкамлашга қаратилган биргаликдаги саъй-ҳаракатларнинг долзарблиги таъкидланди.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари динлар съездида иштирок этаётган Хитой делегацияси билан учрашди.

    Теглар:
    Жаҳон ва анъанавий динлар етакчилари съезди БАА Қозоғистон Президенти Қабул Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
