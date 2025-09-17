Давлат раҳбари динлар съездида иштирок этаётган Хитой делегацияси билан учрашди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VIII съездида иштирок этаётган Хитой делегациясини қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Бутунжаҳон даочилар федерацияси раиси Ли Гуанфу, Хитой буддистлар уюшмаси раиси ўринбосари Цзин Бо ва ХХР Дин ишлари бўйича бош бошқармаси маъмурий департаменти бошлиғи ўринбосари Сунь Вэй бошчилигидаги делегацияни қабул қилди.
Давлат раҳбари Хитой глобал цивилизациялараро мулоқотни ривожлантиришда конструктив рол ўйнашини, бунга раис Си Цзиньпин улкан ҳисса қўшганини таъкидлади.
Давлат раҳбари тинчлик ва тотувлик ғоясини тарғиб этишда буддизм ва даосизм таълимотининг алоҳида ўрин тутишини таъкидлади. Шунингдек, икки давлатнинг диний ишлар бўйича масъул давлат органлари ҳамкорлиги муҳимлигини таъкидлади.
Учрашув якунида Қасим-Жомарт Тоқаев ҳамкорликдаги иш Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги абадий стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, ўзаро ишончни ривожлантириш, тинчлик ва ҳамжиҳатлик умумий қадриятларини илгари суришда ҳисса қўшишига ишонч билдирди.
Эслатиб ўтамиз, Президент Тоқаев иштирокчиларга давлат мукофотларини топширди.