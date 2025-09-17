Динлар съезди: Президент Тоқаев иштирокчиларга давлат мукофотларини топширди
ASTANА. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Жаҳон ва анъанавий динлар етакчилари съездида бир гуруҳ форум иштирокчиларига давлат мукофотлари, Динлараро мулоқотга қўшган ҳиссаси учун Астана халқаро мукофоти, Съезд ҳурмат медали, шунингдек, эзгу ният элчиларининг алоҳида белгисини топширди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
II даражали “Достық” ордени билан Бутунжаҳон Даочилар федерацияси (ХХР) раиси Ли Гуанфу ва Somaiya Vidyavihar университети президенти Самир Шантилал Сомайя (Ҳиндистон); «Шапағат» медали билан Эрон Ислом Республикаси Ислом маданияти ва алоқалари ташкилоти президенти Муҳаммад Меҳди Имонипур тақдирланди.
Бундан ташқари, динлараро мулоқотга қўшган ҳиссаси учун Астана халқаро мукофоти БМТ Бош котиби ўринбосари, БМТ Цивилизациялар альянси бўйича Олий вакили, БМТнинг исломофобияга қарши кураш бўйича махсус вакили Мигель Анхел Моратиносга топширилди.
Жаҳон ва анъанавий динлар етакчилари съездининг ҳурмат медали билан қуйидагилар тақдирланди:
1. Миср Араб Республикаси Бош муфтийси Назир Муҳаммад Аяд;
2. Татаристон Республикаси мусулмонлари диний бошқармаси раиси Камил Самигуллин;
3. Тожикистон Республикаси Уламолар кенгаши раиси Саидмукаррам Абдуқодирзода;
4. Муқаддас Тахтнинг Динлараро мулоқот бўйича дикастерияси префекти Жорж Жейкоб Кувакад;
5. Минск ва Заславль митрополити, бутун Беларусь Патриархи экзархи Вениамин (Виталий Тупек);
6. Исроил бош Ашкенази раввини Кальман Бер;
7. Исроилнинг бош сефарад раввини Давид Йосеф;
8. Халқаро Баҳаийлар ҳамжамияти Бош котиби Дэвид Рутштейн;
9. Бутунжаҳон буддист биродарлар ташкилоти президенти Фаллоп Тайари;
10. Ислом олами таълим, фан ва маданият ташкилоти бош директори Салим Муҳаммад ал-Малик;
11. Халқаро Туркий маданият ташкилоти Бош котиби Султан Раев;
12. Диний ва анъанавий тинчликпарварлар тармоғи ижрочи директори Муҳаммад Эльсаноуси;
13. Евроосиё яҳудий ҳамжамиятини қўллаб-қувватлаш миллий коалициясининг ижрочи ўринбосари, бош директори Марк Барри Левин;
14. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Цивилизациялар Альянси директори Ниҳал Саад;
15. Исроилнинг Ашкенази бош раввинининг вакили Шломо Менахем Кук тақдирланди.
Эзгу ният элчиларининг алоҳида белгиси билан қуйидагилар тақдирланди:
1. Муҳаммад Зиё Ул-Ҳақ, Исломобод халқаро ислом университети қошидаги Исломшунослик институти бош директори;
2. Афра Ал Сабрий, БАА бағрикенглик ва тинч-тотув яшаш вазирлиги бош директори;
3. Мартин Лютер Инжил-Лютеран Иттифоқи Бош котиби Михаэль Хюбнер;
4. Болат Сарсенбаев, Жаҳон ва анъанавий динлар етакчилари съездининг мақсад ва вазифаларини тарғиб қилиш бўйича вакили.