Покистонда кучли ёмғир 11 кишининг ҳаётига зомин бўлди
ASTANА. Кazinform – Дастлабки маълумотларга кўра, Покистоннинг Хайбер Пахтунхва провинциясида кучли ёмғир 11 кишининг ҳаётига зомин бўлди ва 18 киши жароҳат олди, деб хабар беради Anadolu Ajansı.
Dawn газетасининг хабар беришича, провинцияга ёғган ёмғир қишлоқларда сув тошқини ва йўлларнинг тўсилишига сабаб бўлган.
Қутқарув хизматлари кучли ёмғир ва бўронлар натижасида 11 киши ҳалок бўлганини ва 18 киши жароҳат олганини тасдиқлади.
Маҳаллий ҳокимият маълумотларига кўра, бир нечта ҳудудларда дарахтлар қулаган ва инфратузилма зарар кўрган. Тинимсиз ёғингарчилик кўчкиларга ва кўплаб асосий йўлларнинг ёпилишига олиб келди. Сват туманида ёмғир сойлар ва дарёларнинг қирғоқларидан тошиб, сув тошқинларига сабаб бўлган, Мингора шаҳрида эса сув сатҳининг кўтарилиши хавотирга сабаб бўлмоқда.
Қутқарув хизматлари кучли ёмғир ва унга ҳамроҳ бўлган бўрон натижасида 11 киши ҳалок бўлганини ва 18 киши жароҳат олганини тасдиқлади.
Бундан ташқари, қалин қор ва кўчкилар Калам ва Маҳоданда кўли орасидаги йўлни тўсиб қўйди, натижада юзлаб транспорт воситалари йўлда қолиб кетди.
Метеорология хизматлари вилоятда ёмғир давом этиши, баланд тоғли ҳудудларда қор ёғиши кутилаётгани ҳақида огоҳлантирди.
Эслатиб ўтамиз, Гавайи штати сув тошқини туфайли 5500 кишини эвакуация қилди.