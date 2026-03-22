Гавайи штати сув тошқини туфайли 5500 кишини эвакуация қилди
ASTANA. Kazinform – Жорий йил 22 мартда АҚШнинг Гавайи штатида сув тошқини туфайли 5500 га яқин аҳолини эвакуация қилиш тўғрисида қарор қабул қилинди. Бу ҳақда Associated Press хабар берди.
Эвакуация ҳақидаги буйруқ асосан Гонолулу шаҳрининг шимолидаги аҳолига тааллуқли бўлган. Кучли ёмғирлар туфайли юзага келган сув тошқинлари ўнлаб уйларга зарар етказди.
Маҳаллий ҳокимият 120 йил аввал қурилган тўсикнинг бузилиши хавфига олиб келиши мумкинлигидан хавотирланмоқда.
The city has lifted all remaining evacuation orders for North Shore residents in Waialua and Haleiwa as water levels and the potential for dangerous flooding conditions continue to subside. pic.twitter.com/rU2bk6jb0y— Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) March 22, 2026
Штат губернатори Жош Грин сув тошқини умумий зарари 1 миллиард доллардан ошиши мумкинлигини айтди.
"Агар ёмғир давом этса, Ваиалуа округига кирадиган ва чиқадиган ягона йўл ювилиб кетиши мумкин", - дейилади фавқулодда огоҳлантиришда.
Мауи оролида расмийлар Лахаина округининг айрим қисмлари учун эвакуация даражасини умумий огоҳлантириш даражасига кўтардилар. Бу қарор сув омборлари деярли тўлганлиги сабабли қабул қилинди.
Таъкидланишича, ҳудуд ҳали 2023 йилдаги вайронкор ўрмон ёнғинларидан тўлиқ тикланмаган.
Эслатиб ўтамиз, Кенияда сув тошқини туфайли 71 киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар берган эдик.