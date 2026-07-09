KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Парламентнинг 30 йиллигига бағишланган коллекция тангалари сотувга чиқарилади

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Миллий банки “Қозоғистон Республикаси Парламентининг 30 йиллиги” коллекция кумуш тангалари сотувга чиқарилишини эълон қилди.

    танга
    Фото: Миллий банк

    Тангалар «Есте қалатын оқиғалар мен біртуар адамдар» серияси доирасида чиқарилган. Уларни 2026 йил 10 июлдан бошлаб Миллий банкнинг kazcoins онлайн-дўкони орқали сотиб олиш мумкин бўлади.

    – Тангани ишлаб чиқаришда олтин қоплама технологияси қўлланилган. Унинг массаси — 24 грамм, диаметри — 37 мм, ишлаб чиқариш сифати — proof ва номинал қиймати —1000 тенге, – дейилади Миллий банк хабарида.

    Коллекция тангасининг умумий тиражи — 1000 дона.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон футболига бағишланган коллекция тангалари сотувга чиқарилди.

    Миллий банк Молия Парламент
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф