Парламентнинг 30 йиллигига бағишланган коллекция тангалари сотувга чиқарилади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Миллий банки “Қозоғистон Республикаси Парламентининг 30 йиллиги” коллекция кумуш тангалари сотувга чиқарилишини эълон қилди.
Тангалар «Есте қалатын оқиғалар мен біртуар адамдар» серияси доирасида чиқарилган. Уларни 2026 йил 10 июлдан бошлаб Миллий банкнинг kazcoins онлайн-дўкони орқали сотиб олиш мумкин бўлади.
– Тангани ишлаб чиқаришда олтин қоплама технологияси қўлланилган. Унинг массаси — 24 грамм, диаметри — 37 мм, ишлаб чиқариш сифати — proof ва номинал қиймати —1000 тенге, – дейилади Миллий банк хабарида.
Коллекция тангасининг умумий тиражи — 1000 дона.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон футболига бағишланган коллекция тангалари сотувга чиқарилди.