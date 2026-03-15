Овоз бериш ҳуқуқига эга мамлакат аҳолисининг 37,54 фоизи овоз берди
ASTANА. Кazinform – Мамлакатда бўлиб ўтаётган референдум давомида овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган 4 677 595 фуқаро аллақачон ўз танловини амалга оширган. Бу ҳақда Марказий референдум комиссияси аъзоси Асел Жанабилова маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, вилоятлар, республика аҳамиятидаги шаҳарлар ва пойтахт ҳудудий комиссиялари томонидан тақдим этилган маълумотларга биноан, соат 12:00 ҳолатига кўра, ҳудудлардаги фуқароларнинг иштироки қуйидагича эди:
1. Абай вилояти – 41,93%.
2. Ақмола вилояти – 44,66%.
3. Ақтўбе вилояти – 45,73%.
4. Алмати вилояти – 40,41%.
5. Атирау вилояти – 42,29%.
6. Ғарбий Қозоғистон вилояти – 36,59%.
7. Жамбил вилояти – 35,86%.
8. Жетису вилояти – 43.32%.
9. Қарағанди вилояти – 42.95%.
10. Қостанай вилояти – 37.10%.
11. Қизилўрда вилояти – 34.18%.
12. Манғистау вилояти – 34.57%.
13. Павлодар вилояти – 41.64%.
14. Шимолий Қозоғистон вилояти – 44.13%.
15. Туркистон вилояти – 44.13%.
16. Улитау вилояти – 36.59%.
17. Шарқий Қозоғистон вилояти – 42.88%.
18. Астана шаҳри – 31.23%.
19. Алмати шаҳри – 14.85%.
20. Чимкент шаҳрида – 42.59%.
— Умуман олганда, соат 12:00 ҳолатига кўра, республиканинг 4 677 595 фуқароси бюллетень олди. Бу рўйхатга киритилган фуқароларнинг 37,54 фоизини ташкил этди, — деди Асел Жанабилова.
Эслатиб ўтамиз, соат 10:00 ҳолатига кўра, республика фуқароларининг 19,2 фоизи референдумда овоз берган.
Марказий референдум комиссиясининг маълумотларига кўра, мамлакатда 12 461 796 сайловчи рўйхатга олинган. Қонунга кўра, бу сондан 1% кўпроқ бюллетенлар тайёрланади. Бу шуни англатадики, 12 586 414 та бюллетень бўлади. Бироқ, агар улар йиртилган ёки шикастланган бўлса, фуқароларга янги бюллетень берилмайди.
Агар фуқаро ҳеч қаерда рўйхатдан ўтмаган бўлса, бунинг учун ҳам ечим кўзда тутилган. Мамлакат бўйлаб 220 та сайлов участкасида 1 кунга рўйхатдан ўтиш мумкин. Бу ҳолда, фуқаро рўйхатга киритилади ва овоз бериш учун бюллетень берилади.