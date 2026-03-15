Референдум: 2 миллиондан ортиқ фуқаро овоз берди
ASTANА. Кazinform – Республика фуқароларининг 19,2 фоизи референдумда овоз берди. Бу ҳақда Марказий референдум комиссияси аъзоси Лаззат Суйиндик хабар берди.
Унинг сўзларига кўра, вилоятлар, республика аҳамиятидаги шаҳарлар ва пойтахт ҳудудий комиссиялари томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, соат 10:00 ҳолатига кўра, ҳудудларда сайловчиларнинг иштироки қуйидагича эди:
1. Абай вилояти - 17,98%.
2. Ақмола вилояти - 19,82%.
3. Ақтўбе вилояти - 21,80%.
4. Алмати вилояти - 18,10%.
5. Атирау вилояти - 19,44%.
6. Ғарбий Қозоғистон вилояти - 18,80%.
7. Жамбил вилояти - 18,49%.
8. Жетису вилояти - 21,01%.
9. Қарағанди вилояти – 26,64%
10. Қостанай вилояти – 19,24%.
11. Қизилўрда вилояти – 24,02%.
12. Манғистау вилояти – 18,53%
13. Павлодар вилояти – 16,36%.
14. Шимолий Қозоғистон вилояти – 18,72%.
15. Туркистон вилояти – 21,21%.
16. Улитау вилояти – 20,31%.
17. Шарқий Қозоғистон вилояти – 20,64%.
18. Астана шаҳри – 20,68%.
19. Алмати шаҳри – 9,54%.
20. Чимкент шаҳри – 21,36%.
— Умуман олганда, соат 10:00 ҳолатига кўра, республиканинг 2 393 844 фуқароси бюллетень олди. Бу рўйхатга киритилган фуқароларнинг 19,21 фоизини ташкил этади, — деди Лаззат Суйиндик.
Марказий референдум комиссиясининг маълумотларига кўра, мамлакатда 12 461 796 сайловчи рўйхатга олинган. Қонунга кўра, бу сондан 1% кўпроқ бюллетенлар тайёрланади. Бу шуни англатадики, 12 586 414 та бюллетень бўлади. Бироқ, агар улар йиртилган ёки шикастланган бўлса, фуқароларга янги бюллетень берилмайди.
Агар фуқаро ҳеч қаерда рўйхатдан ўтмаган бўлса, бунинг учун ҳам ечим кўзда тутилган. Мамлакат бўйлаб 220 та сайлов участкасида 1 кунга рўйхатдан ўтиш мумкин. Бу ҳолда, фуқаро рўйхатга киритилади ва унга овоз бериш учун бюллетень берилади.