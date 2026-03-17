Олий таълимни рақамлаштириш: Google компанияси билан ҳамкорлик режалаштирилмоқда
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Фан ва олий таълим вазири Google компанияси вакиллари билан учрашув ўтказди, унда томонлар олий таълимни рақамлаштириш ва сунъий интеллект технологияларини жорий этиш соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилишди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Учрашув давомида Google компанияси вакиллари таълим жараёнини ўзгартириш ва ўқитиш самарадорлигини оширишга қаратилган Google for Education ташаббусларини тақдим этдилар. Gemini ва NotebookLM каби замонавий АI воситаларини жорий этишга алоҳида эътибор қаратилди. Ушбу воситалар таълим жараёнларини кенгайтириш, ўқитувчилар ва талабаларнинг унумдорлигини ошириш, шунингдек, маълумотларни юқори даражада ҳимоя қилишни таъминлаш имконини беради.
— Фан ва олий таълим вазирлиги талабалар ва ўқитувчилар орасида сунъий интеллект ва рақамли компетенциялар соҳасидаги кўникмаларни ривожлантиришга қаратилган AI-Sana дастури каби асосий миллий ташаббусларни тақдим этди. Дастур таълим дастурларига онлайн курсларни жорий этиш, юз минглаб мутахассисларни тайёрлаш ва университет муҳитида сунъий интеллект ечимларидан фойдаланиш каби муҳим натижаларга эришди, — дейилади хабарда.
Шунингдек, Қозоғистонни минтақавий академик марказ сифатида ривожлантириш концепцияси тақдим этилди, бу концепция хорижий талабаларни жалб қилишни, етакчи хорижий университетларнинг филиалларини очишни ва глобал академик ҳамкорликни кенгайтиришни назарда тутади.
Учрашув якунида томонлар ҳамкорликнинг келажакдаги йўналишларини, жумладан, қўшма таълим ва илмий лойиҳаларни амалга оширишни муҳокама қилишди ва ўзаро англашув меморандумини имзолашга қизиқиш билдиришди.
Учрашувда замонавий, технологик жиҳатдан ривожланган ва рақобатбардош олий таълим тизимини яратишга қаратилган стратегик ҳамкорликни ривожлантиришга ўзаро қизиқиш тасдиқланди.
