Google энди қулоқчинлар орқали айтилганларни дарҳол таржима қила олади
ASTANА. Кazinform — Google Android қурилмаларида реал вақт режимида аудио таржимани ишга туширди. Ушбу функция “Google Таржимон” иловасида қулоқчинлар орқали гапирганда айтилганларни дарҳол таржима қилади. Бундай функция илгари iPhoneда мавжуд эди, деб хабар беради 24 kg.
Ҳозирда ушбу янги функция фақат АҚШ, Ҳиндистон ва Мексиикадаги баъзи Android фойдаланувчилари учун мавжуд. Бу ҳақда TechCrunch хабар берди.
Янги технология инсон нутқини интонация ва нутқ ритмини сақлаб қолган ҳолда таржима қилади. Бунинг ёрдамида суҳбатнинг боришини тушуниш ва ким гапираётганини фарқлаш осонроқ.
Функция 70 дан ортиқ тилларни қўллаб-қувватлайди ва ҳар қандай қулоқчинлар билан ишлайди.
TechCrunch маълумотларига кўра, ушбу функция 2026 йилда iOS (iPhone) га ҳам қўшилади ва бошқа мамлакатларга ҳам жорий этилади.
Google шунингдек, “Google Таржимон”га Gemini сунъий интеллектига асосланган янги воситаларни тақдим этмоқда. Улар матн ва нутқни табиий ва аниқ таржима қилишга ёрдам беради, чунки улар контекст, сленг, иборалар ва маҳаллий сўзларни тушунадилар.
Бундан ташқари, тил ўрганиш учун таълим функцияси Германия ва Ҳиндистон каби яна 20 та мамлакатда мавжуд бўлди. Ушбу функциянинг синов версияси биринчи марта 2025 йил октябрь ойида жорий этилган.
Эслатиб ўтамиз, Google яқинда 2025 йилда энг кўп қидирилган саволларни эълон қилди.