NVIDIA Хитой учун H200 АI чипларини ишлаб чиқаришни қайта тиклади
ASTANА. Кazinform – Америка компанияси NVIDIA ўзининг H200 процессор моделларидан бирини ишлаб чиқаришни қайта тиклади, бу модел АҚШнинг Хитойга экспорт чекловларига риоя қилиш учун махсус ишлаб чиқилган, деб хабар беради SCMP.
Компания бош директори Женсен Хуаннинг сўзларига кўра, NVIDIA АҚШ ҳукуматидан H200 учун экспорт лицензияларини олди ва буюртмаларни қабул қила бошлади. Унинг қўшимча қилишича, ишлаб чиқариш бир неча ҳафта олдин қайта тикланган ва таъминот занжирлари яна кўтарилмоқда.
Хитойда H200 чиплари савдоси NVIDIAнинг Blackwell ва Rubin AI чипларидан тушадиган даромад 2027 йил охирига бориб 1 триллион доллардан ошиши ҳақидаги прогнозига киритилмаган.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили NVIDIA олдинги авлод Hopper архитектурасига асосланган H200 чипини ишлаб чиқаришни тўхтатган эди. Бу АҚШ ва Хитойда маъмурий тўсиқларнинг кучайиши билан боғлиқ эди.
Эслатиб ўтамиз, Nvidia 4,5 триллион долларлик капиталга эга биринчи компания бўлди.