Nvidia 4,5 триллион долларлик капиталга эга биринчи компания бўлди
ASTANА. Кazinform — Сешанба куни Nvidia график процессорларини ишлаб чиқувчисининг акциялари деярли 3 фоизга ошиб, янги рекордга эришди ва чип ишлаб чиқарувчининг бозор капиталлашувини 4,5 триллион доллардан ошди, дея хабар беради Кazinform.
Буни Nasdaq маълумотлари тасдиқлади.
Nvidia акциялари йил давомида қарийб 39 фоизга ўсди ва инвесторларни жалб қилишда давом этмоқда, чунки Америка компанияси АI сакраши шароитида ўз мавқеини мустаҳкамлайди ва битимлар тузиш тезлигини тезлаштиради.
Ўтган ҳафта Nvidia OpenAIга 100 миллиард долларгача сармоя киритмоқчи эканлиги маълум бўлди.
Компаниялар биргаликда OpenAI дастурий таъминоти ва инфратузилмасини, шунингдек, Nvidia аппарат ва дастурий таъминотини ривожлантириш бўйича йўл хариталарини оптималлаштиради. Бу ҳамкорлик OpenAI ва Nvidiaнинг дунёдаги энг илғор АI инфратузилмасини яратиш учун Microsoft, Oracle, SoftBank ва Stargate каби ҳамкорлар билан кенг кўламли қўшма лойиҳаларни амалга оширади.
Қўшма лойиҳанинг биринчи босқичи 2026 йилнинг иккинчи ярмида ишга туширилиши кутилмоқда.
Аввалроқ Nvidia ва Intel гипермиқёсда, корпоратив ва истеъмол бозорларида иловалар ва иш юкламаларини тезлаштирадиган маълумотлар марказлари ва шахсий компьютерлар учун махсус маҳсулотларнинг кўп авлодларини биргаликда ишлаб чиқиш бўйича ҳамкорликни эълон қилди.
Nvidia — 1993-йилда ташкил этилган график процессорлар ва бошқа чипларни ишлаб чиқарувчи Америка технология компанияси. Унинг штаб-квартираси Калифорниянинг Санта-Клара шаҳрида жойлашган. Компаниянинг маҳсулотлари сунъий интеллект, видео ўйинлар ва автомобиль саноатида кенг қўлланилади.
Эслатиб ўтамиз, NVIDIA ва AMD Хитойга чиплар етказиб беришни давом эттириши мумкин.