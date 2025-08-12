NVIDIA ва AMD Хитойга чиплар етказиб беришни давом эттириши мумкин
ASTANА. Кazinform — АҚШнинг NVIDIA ва AMD компаниялари Хитойга илғор сунъий интеллект чипларини етказиб беришни қайта тиклаши мумкин, бироқ бу сотишдан тушган тушумнинг 15 фоизи АҚШ бюджетига ўтказилган тақдирдагина мумкин бўлади, деб хабар беради Reuters.
АҚШ Савдо вазирлиги аллақачон Хитойга чип экспорти учун лицензиялар беришни бошлади. Ушбу экспорт тақиқи жорий йилнинг апрель ойида АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти томонидан киритилган эди. Ўтган ой NVIDIA Вашингтон товар етказиб беришни қайта тиклашга рухсат беришни режалаштираётганини эълон қилди.
Экспорт чекловлари киритилгандан сўнг, NVIDIA Хитойга чипларни етказиб бера олмаслик даромаднинг 8 миллиард долларга камайишига олиб келиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди. АМD корпорацияси эса жорий йилда даромаднинг 1,5 миллиард долларга камайишини прогноз қилмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, янги солиқ компаниялар фойдасини камайтириши мумкин. Бу душанба куни олди-сотди савдоларида яққол намоён бўлди: NVIDIA акциялари 1 фоизга, АМD акциялари эса тахминан 2 фоизга тушди.
Савдо чекловлари юмшатилганига қарамай, Хитойга жўнатилиши мумкин бўлган яримўтказгичлар рўйхати чекланганлигича қолмоқда. АҚШ миллий хавфсизлиги билан боғлиқ муаммолар туфайли компаниялар Хитойга энг кучли ва илғор сунъий интеллект чипларини сота олмайди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШ ва Хитой сунъий интеллект соҳасида етакчи бўлганлиги ҳақида хабар берган эдик.