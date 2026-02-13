Миллий банк ўтган йили қарийб 1,1 тонна олтин қуймаларни сотди
ASTANА. Кazinform — 2025 йилда Қозоғистон Миллий банки иккинчи даражали банклар ва нобанк якка тартибдаги айирбошлаш шохобчаларига умумий оғирлиги 889,5 кг бўлган 27 807 та стандарт қуймаларини сотди.
Миллий банк маълумотларига кўра, энг кўп стандарт қуймалар сотилган ҳудудлар: Алмати (20 526 дона, 74%), Астана (1650 дона, 6%) ва Чимкент (1099 дона, 4%).
Аҳоли стандарт қуймаларни Halyk Bank, Евроосиё банк, Alatau city bank, ЦентрКредит Банк орқали, шунингдек, нобанк якка тартибдаги айирбошлаш шохобчаларида сотиб олиши ёки қайта сотиши мумкин.
Шундай қилиб, 2025 йилда, қайта сотиб олишни ҳисобга олган ҳолда, ЕТБ ва якка тартибдаги нобанк айирбошлаш шохобчалари аҳолига умумий оғирлиги 1,1 тонна бўлган 40 799 та қуймаларини сотди. Дастур ишга туширилганидан бери сотилган олтин қуймаларининг умумий сони 263 479 тани ташкил этади ва уларнинг умумий оғирлиги 9 тоннани ташкил этади.
Аҳоли орасида энг машҳур олтин қуймасининг оғирлиги 10 граммни ташкил этади. Унинг сотилган ҳажмдаги умумий улуши 26% - 67 833 дона. Кейинги ўринда 5 граммли қуйма, сотилган - 57 847 дона (22%), 100 граммли қуймалар - 53 289 дона (20%), 20 граммли қуймалар - 49 154 дона (19%) ва 50 граммли қуймалар - 35 356 дона (13%).
— Ҳар бир олтин қуйма ҳимоя элементлари билан қопланган (қуйма ойна юзасига, микротекстурага ва бўрттирма қирраларга эга) ва уни механик шикастланишдан ҳимоя қилувчи махсус қутига қадоқланган. Бу қуйма очилганми ёки йўқлигини текширишни осонлаштиради. Ҳимоя қутиси ҳам сифат сертификати ҳисобланади. Шунинг учун, олтин қуймасини эҳтиёткорлик билан сақлаш ва қутига зарар етказмаслик тавсия қилинади.
Олтин қуймалар ишончли инвестиция воситасидир. Олтин қуймалар бозорида ликвидликнинг асосий кафолати шундаки, банклар ва нобанк айирбошлаш шохобчалари мижозга пулни ўша куни тўлаб, олтин қуймаларни қайтариб сотиб олишлари мумкин, — дейилади хабарда.
