Миллий банк: тенге октябрь ойида 3,5% га мустаҳкамланди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Миллий банки октябрь ойидаги валюта бозорининг ҳолати ҳақида маълумот берди. Ой охирида тенге курси 1 АҚШ доллари учун 529,96 тенгега қадар мустаҳкамланди, бу 3,5% га ўсиш демакдир.
Қозоғистон фонд биржасида ўртача кунлик савдо ҳажми 248 миллион АҚШ долларидан 271 миллион долларгача ошди ва умумий ҳажми 6 миллиард долларни ташкил этди.
Октябрь ойида Миллий жамғармадан 660 миллион АҚШ доллари сотилди. Бу республика бюджетига трансфертларни ажратиш ва Талдиқорған-Ушарал магистрал газ қувурини қуришга қаратилган инфратузилма лойиҳасини молиялаштириш имконини берди.
Миллий жамғармадан валюта савдосининг улуши умумий савдо ҳажмининг 11% ни ёки кунига тахминан 30 миллион долларни ташкил этди.
Кутилаётган фискал даромадларни ҳисобга олган ҳолда, ноябрь ойида Миллий банк республика бюджетига трансфертларни ажратиш учун Миллий жамғармадан 600-700 миллион АҚШ доллари миқдорида валюта сотишни режалаштирмоқда.
— Октябрь ойида муомала операциялари доирасида 475 миллиард тенге қисқартирилди ва ноябрь ойида ҳам шунча миқдордаги операциялар амалга оширилиши режалаштирилган, - дея қўшимча қилди молия институти.
Миллий банк операциялар ва муомала механизмини Миллий жамғарма ҳисобидан амалга оширишда бозор бетарафлиги тамойилига амал қилади, яъни хорижий валюта тенг ва барқарор сотилади.
Октябрь ойида Миллий банк валюта интервенциясини амалга оширмади.
Квази-давлат сектори субектлари валюта тушумларининг бир қисмини мажбурий сотиш ставкаси доирасида 279 миллион АҚШ доллари миқдорида сотдилар.
Пенсия активларида валюта улуши тахминан 40% даражасида қолмоқда. Шу муносабат билан, Миллий банк октябрь ойида АҚШ долларини сотиб олмади ва ноябрь ойида сотиб олишни режалаштирмаяпти.
Миллий банк валюта бозорида амалга оширилаётган операциялар ҳақида батафсил маълумотларни шаффофлик тамойили доирасида оммавий равишда эълон қилишни давом эттиради.
— Қисқа муддатда тенге курси бозор иштирокчиларининг кутганларига, чораклик солиқ тўловларига, жаҳон бозоридаги вазиятга ва геосиёсий омилларга боғлиқ бўлади. Миллий банк номутаносибликларнинг олдини олувчи ва олтин-валюта захираларининг барқарорлигини таъминлайдиган мослашувчан валюта курси сиёсатини юритишда давом этади, - дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.