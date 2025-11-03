OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курслари тақдим этилди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш - 531.03 тенге, сотиш - 533.29 тенге;

    - евро: сотиб олиш - 613.15 тенге, сотиш - 618.23 тенге;

    - рубль 6.47 - 6.59 тенге орасида сотилади.

    - юань 75.17 - 77.75 тенге орасида сотилади.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш - 528.57 тенге, сотиш - 534.56 тенге;

    - евро: сотиб олиш - 611.67 тенге, сотиш - 618.63 тенге;

    - рубль: сотиб олиш - 6.42 тенге, сотиш - 6.57 тенге.

    - юань: сотиб олиш - 75.49 тенге, сотиш - 79.54 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 2 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

