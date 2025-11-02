OZ
Тренд:
    09:35, 02 Ноябрь 2025

    Қозоғистонда бугун доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.

    валюта
    Фото https://oz.inform.kz/

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси:

    •  доллар: сотиб олиш — 531,09 тенге, сотиш — 533,31 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 612,95 тенге, сотиш — 618,16 тенге;
    •  рубль 6,46-6,58 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар — 528,56 тенге, сотиш — 534,58 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 611,61 тенге, сотиш — 618,61 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,42 тенге, сотиш — 6,57 тенге.

    Чимкентда:

    •  доллар: сотиб олиш — 530,29 тенге, сотиш — 532,24 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 612,75 тенге, сотиш — 620,60 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,46 тенге, сотиш — 6,54 тенге сотиш.

    Дам олиш куни учун расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 530,47 тенге, 1 евро — 613,75 тенге, 1 рубль — 6,56 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 1 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубл
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
