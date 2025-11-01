OZ
    10:36, 01 Ноябрь 2025

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси:

    •  доллар: сотиб олиш — 530,55 тенге, сотиш — 532,84 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 613,05 тенге, сотиш — 617,32 тенге;
    •  рубль 6,47-6,59 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 528,53 тенге, сотиш — 534,53 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 611,64 тенге, сотиш — 618,80 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,44 тенге, сотиш — 6,59 тенге.

    Чимкентда:

    •  доллар: сотиб олиш — 530,37 тенге, сотиш — 532,48 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 613,32 тенге, сотиш — 620,80 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,47 тенге, сотиш — 6,56 тенге.

    Дам олиш куни учун расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар —530,47 тенге, 1 евро — 613,75 тенге, 1 рубль — 6,56 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 31 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

