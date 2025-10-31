OZ
    09:35, 31 Октябрь 2025

    Қозоғистонда бугун доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Каzinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш - 530.97 тенге, сотиш - 533.09 тенге;
    •  евро: сотиб олиш - 614.16 тенге, сотиш - 618.68 тенге;
    •  рубль: 6.50 - 6.63 тенге орасида сотилмоқда.
    •  юань 75.19 - 77.92 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 529.53 тенге, сотиш — 535.52 тенге;
    •  евро: сотиб олиш - 612.70 тенге, сотиш - 619.70 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш - 6.50 тенге, сотиш - 6.65 тенге.
    •  юань: сотиб олиш — 75.80 тенге, сотиш — 79.51 тенге.

    Эслатиб ўтиш, 30 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

