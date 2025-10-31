09:35, 31 Октябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонда бугун доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Каzinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш - 530.97 тенге, сотиш - 533.09 тенге;
- евро: сотиб олиш - 614.16 тенге, сотиш - 618.68 тенге;
- рубль: 6.50 - 6.63 тенге орасида сотилмоқда.
- юань 75.19 - 77.92 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 529.53 тенге, сотиш — 535.52 тенге;
- евро: сотиб олиш - 612.70 тенге, сотиш - 619.70 тенге;
- рубль: сотиб олиш - 6.50 тенге, сотиш - 6.65 тенге.
- юань: сотиб олиш — 75.80 тенге, сотиш — 79.51 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан