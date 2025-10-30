09:35, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курсларини тақдим этди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
- доллар: сотиб олиш — 530,81 тенге, сотиш — 533,90 тенге;
- евро: сотиб олиш — 613,50 тенге, сотиш — 619,30 тенге;
- рубль 6,53-6,65 тенге орасида сотилмоқда.
Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 528,44 тенге, сотиш — 534,44 тенге;
- евро: сотиб олиш — 609,85 тенге, сотиш — 617,88 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6,50 тенге, сотиш — 6,65 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 529.48 тенге, сотиш — 532.63 тенге;
- евро: сотиб олиш — 614.48 тенге, сотиш — 623.36 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 6.57 тенге, сотиш — 6.65 тенге.
Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 530.15 тенге, 1 евро — 617.47 тенге, 1 рубль — 6.64 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 29 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков