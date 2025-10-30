OZ
    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курсларини тақдим этди.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    •  доллар: сотиб олиш — 530,81 тенге, сотиш — 533,90 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 613,50 тенге, сотиш — 619,30 тенге;
    •  рубль 6,53-6,65 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 528,44 тенге, сотиш — 534,44 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 609,85 тенге, сотиш — 617,88 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,50 тенге, сотиш — 6,65 тенге.

    Чимкентда:

    •  доллар: сотиб олиш — 529.48 тенге, сотиш — 532.63 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 614.48 тенге, сотиш — 623.36 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6.57 тенге, сотиш — 6.65 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 530.15 тенге, 1 евро — 617.47 тенге, 1 рубль — 6.64 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 29 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

