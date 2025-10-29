OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    10:05, 29 Октябрь 2025 | GMT +5

    29 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюта курси:

    • доллар: сотиб олиш — 534,64 тенге, сотиш — 537,03 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 622,12 тенге, сотиш — 626,21 тенге;
    •  рубль 6,58-6,71 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 534,26 тенге, сотиш — 540,15 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 620,40 тенге, сотиш — 628,30 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,53 тенге, сотиш — 6,69 тенге.

    Чимкентда:

    •  доллар: сотиб олиш — 535,15 тенге, сотиш — 537,21 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 622,91 тенге, сотиш — 627,17 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 6,59 тенге, сотиш — 6,66 тенге.

    Бугунги расмий валюта курслари қуйидагича: 1 доллар — 535,83 тенге, 1 евро — 624,94 тенге, 1 рубль — 6,69 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 28 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
