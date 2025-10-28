28 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида:
– доллар: сотиб олиш - 538.97 тенге, сотиш - 541.03 тенге;
– евро: сотиб олиш - 623.89 тенге, сотиш - 627.72 тенге;
– рубль 6.58 - 6.70 тенге орасида сотилмоқда.
– юань 76.14 - 78.54 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
– доллар 536.61 тенгега сотиб олинади, 542.42 тенгега сотилади;
– евро: сотиб олиш - 621.51 тенге, сотиш - 629.52 тенге;
– рубль: сотиб олиш - 6.62 тенге, сотиш - 6.78 тенге.
– юань 76.33 тенгедан сотиб олинади, 80.05 тенгедан сотилади.
Эслатиб ўтамиз, 27 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.