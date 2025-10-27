OZ
Тренд:
    09:35, 27 Октябрь 2025

    27 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 538,19 тенге, сотиш — 540,21 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 623,99 тенге, сотиш — 627,88 тенге;

    — рубль 6,54 — 6,66 тенге орасида сотилмоқда.

    — юань 76,15 — 78,54 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар 536,55 тенгега сотиб олинади, 542,46 тенгега сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 621,52 тенге, сотиш — 629,37 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,58 тенге, сотиш — 6,74 тенге.

    — юань 76,27 тенгедан сотиб олади, 80,13 тенгедан сотилади.

    Эслатиб ўтамиз, 26 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
