27 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 538,19 тенге, сотиш — 540,21 тенге;
— евро: сотиб олиш — 623,99 тенге, сотиш — 627,88 тенге;
— рубль 6,54 — 6,66 тенге орасида сотилмоқда.
— юань 76,15 — 78,54 тенге орасида сотилмоқда.
Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар 536,55 тенгега сотиб олинади, 542,46 тенгега сотилади;
— евро: сотиб олиш — 621,52 тенге, сотиш — 629,37 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,58 тенге, сотиш — 6,74 тенге.
— юань 76,27 тенгедан сотиб олади, 80,13 тенгедан сотилади.
Эслатиб ўтамиз, 26 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан